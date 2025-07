La Notte Bianca di Limbiate. Musica e spettacoli sotto le stelle

Appuntamento domani sera con la Notte Bianca di Limbiate che propone una serie di eventi all’aperto diffusi in città a partire dalle 20, trasformando la città in un unico, grande evento all’aperto.

Una serata che si annuncia ricca di musica, spettacoli, sport, cibo di strada e intrattenimento per tutte le età. Le piazze limbiatesi ospiteranno diverse attrazioni, i negozi saranno aperti con promozioni speciali per l’occasione, poi ci saranno bancarelle, street food e tante sorprese. In piazza 5 Giornate ci sarà teatro e varietà, oltre a esibizioni di artisti di strada, in piazza Repubblica il concerto della band 29/2, guidata da Massimo Garavaglia, in piazza Solari danze orientali e ballo liscio. Lungo la via Dante e via Casati ci saranno esibizioni danzanti, in via Dante anche lo spettacolo di manipolazione del fuoco. In via Matteotti il concerto dei talenti The Crew Records e open stage. Concerto di Saro Calandi in via Cattaneo, mentre in via Bainsizza ci saranno artisti di strada e in via Piave la Seven Dixie Band. Poi ancora DJ set con Radio Brianza Sound in via Matteotti. Molte anche le proposte sportive, a cominciare dal torneo di volley 24 ore no-stop in piazza Tobagi. Per i bambini tanti giochi, esibizione di maghi, personaggi in costume, laboratori creativi. Tantissime le proposte di food e beverage, tra food truck e locali cittadini aperti con degustazioni e specialità. Non mancheranno esposizioni di auto e moto storiche, da corsa e di lusso.

"Dopo l’ottima riuscita dell’iniziativa lo scorso anno, riproponiamo con entusiasmo questa serata all’interno del progetto del Distretto del Commercio – ha spiegato l’assessora al commercio Cinzia Galli – Sono soddisfatta soprattutto della partecipazione dei commercianti che aderiscono anche quest’anno proponendo anche iniziative proprie e delle associazioni che porteranno il loro contributo alla riuscita della serata".

Nei piani degli organizzatori c’è la creazione di un vero e proprio percorso ricreativo che condurrà i visitatori lungo le diverse postazioni degli eventi distribuite nei quartieri della città. Una festa di movimento e di curiosità alla scoperta delle numerose proposte originali che si susseguiranno fino alle ore piccole. Per consentire gli allestimenti e lo svolgimento della manifestazione, a partire dalle 17 entreranno in vigore delle modifiche alla viabilità con chiusure temporanee di strade e deviazioni, come previsto da apposita ordinanza.