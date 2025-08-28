Nuovo palasport. Dopo lo stop ripartiti i lavori

Dopo un lungo stop forzato durato diversi mesi, sono in procinto di ripartire i lavori per la realizzazione di un nuovo spazio sportivo in via Porta (nella foto). La Soprintendenza ha dato il via libera alla modifica del cantiere e ora manca solo l’ok della commissione Paesaggio. La rigenerazione si era resa necessaria un paio di anni fa, quando l’ex palazzetto, costruito nel 1953 nel quale si allenava la Pallacanestro Pavia, era diventato un ricovero per senza fissa dimora tanto che all’interno era stato trovato persino il corpo senza vita probabilmente di un clochard. Non solo, i residenti in quel quadrante della città usavano lo spazio coperto come garage improvvisato ed era un deposito di oggetti che non servivano più.

Nel settembre 2023 l’amministrazione guidata dal sindaco Fabrizio Fracassi ha affidato i lavori, con il cambio di guida a palazzo Mezzabarba, però ci si è accorti che lo scheletro in acciaio, "anima" della vecchia palestra, era ancora in ottime condizioni e non doveva essere demolito. Quella è stata la variazione che, per un cortocircuito tra uffici, non è stata comunicata alla Soprintendenza di Milano e approvata dalla commissione per il Paesaggio. Di conseguenza nel momento in cui dai funzionari della Soprintendenza è stato effettuato un sopralluogo in via Luigi Porta, l’anomalia è venuta a galla e il progetto è stato bloccato. Ora la situazione è stata risolta e l’iter può riprendere con l’esame della commissione Paesaggio prima di rivedere gli operatori impegnati a trasformare la struttura in uno spazio sportivo.

M.M.