Diletta Fosso finalista a NY-Canta. Vola a Brooklyn con “Belli/e“

Diletta Fosso, violoncellista e cantautrice, è tra i finalisti di NYCanta. La quindicenne con “Belli/e“ vola all’Oceana Theatre di Brooklyn per la finalissima che sarà trasmessa anche dalla Rai. Sono state 2.147 le candidature quest’anno al Festival della canzone italiana di New York, NYCanta. Solo 35 artisti, dopo una durissima selezione nazionale, hanno conquistato l’accesso alla fase romana, esibendosi live all’Art Village. Tra questi, soltanto 6 giovani residenti in Italia, inclusa Diletta Fosso, sono stati scelti per rappresentare la canzone italiana nella finale internazionale di ottobre. L’evento, con la media partnership Rai e la conduzione di Ema Stokholma, vedrà la presenza di una giuria composta da nomi prestigiosi della musica, del giornalismo e dello spettacolo: Roby Facchinetti, Giusy Ferreri, Leo Gassmann, Gaetano Curreri e Marino Bartoletti, tra gli altri.

Diletta presenterà in America il suo nuovo brano Belli/e, un viaggio ironico e poetico sul tema dei social, dell’apparenza e della ricerca di autenticità. La canzone, che si muove tra pop e poesia urbana, racconta la bellezza che non ha bisogno di filtri per brillare. In uno scenario mediatico in cui spesso conta solo l’apparenza, Diletta si fa portavoce di una generazione che vuole trovare il proprio riflesso senza schemi né compromessi. "Essere tra i 6 finalisti italiani su oltre duemila è già un sogno gigante – ha detto –. Ancora non ci credo che porterò sul palco di New York la mia musica".

Manuela Marziani