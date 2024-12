Mortara, ladri di rame al cimitero: rubati una trentina di vasi dalle tombe

Mortara (Pavia), 21 dicembre 2024 - Hanno rotto il lucchetto di un cancello e si sono introdotti nel cimitero, rubando una trentina di vasi di rame dalle tombe. I ladri di oro rosso sono entrati in azione nella notte tra giovedì e venerdì, ma il loro raid è stato scoperto solo il giorno successivo e denunciato ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini.

È stato il personale del cimitero di Mortara a notare il lucchetto spaccato e l'esito dell'incursione notturna che ha preso di mira le tombe, per un bottino che è di lieve entità economica per i famigliari dei defunti derubati, ma che colpisce per la mancanza di scrupoli e di rispetto per il luogo in cui è stato commesso.

Purtroppo accade abbastanza di frequente che i cimiteri vengano presi di mira dai ladri, specie quelli interessati al rame, più spesso per portare via grondaie che non a caso vengono sostituite con materiali meno appetibili, ma a volte vengono saccheggiate anche le tombe, come in questo caso. Anche se un singolo vaso di rame non ha certo un valore elevato, i ladri puntano sulla quantità e rubandone alcune decine, circa una trentina come questa volta, accumulano un peso significativo del materiale sempre facilmente smerciabile sul mercato illecito.