Pieve Porto Morone, boato nella notte: fatto esplodere il bancomat BPM in via Cavallotti

Pieve Porto Morone (Pavia), 21 dicembre 2024 - Un altro bancomat fatto esplodere con la 'marmotta'. Mancavano circa 10 minuti alle 5 di oggi, sabato 21 dicembre, quando è stato sentito il boato a Pieve Porto Morone. Nel mirino dei malviventi lo sportello automatico del Banco BPM, in via Felice Cavallotti.

Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso 3 uomini, vestitit di scuro e irriconoscibili per i volti travisati, scendere da un Suv nero. In pochi istanti hanno inserito l'esplosivo, tramite la cosiddetta marmotta, nella bocchetta del bancomat, che hanno sventrato per impossessarsi dei soldi, riuscendo nel loro intento: hanno portato via un bottino ancora in corso di quantificazione, ma che dovrebbe aggirarsi sui 20-30mila euro.

Probabilmente il colpo è stato messo a segno non a caso nella serata di venerdì, dopo che gli sportelli automatici della banche vengono caricati dei contanti per i prelievi nel week-end, frequenti specie a ridosso delle festività natalizie, per un bottino così ingente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, ma i malviventi erano già riusciti ad allontanarsi, risalendo sul Suv nero e fuggendo in direzione di Lodi.

I militari hanno effettuato il sopralluogo per cercare tracce che li possano portare a identificare i responsabili. Solo di ieri la notizia dai carabinieri di Foggia di 8 arresti per altri simili colpi esplosivi ai danni di bancomat, tra luglio e settembre, in tutto 17 in diverse province d'Italia, anche in quella di Pavia.