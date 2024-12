Garlasco, rissa nel parcheggio di via Leonardo: 36enne portato in ospedale

Garlasco (Pavia), 21 dicembre 2024 - Una lite tra 4 o 5 persone, con un ferito portato in ospedale. È successo poco prima delle 2 della notte nel parcheggio in via Leonardo da Vinci a Garlasco. Quando sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi sanitari, sul posto hanno trovato solo un 36enne salvadoregno, che aveva avuto la peggio nella lite, mentre gli altri coinvolti sono rimasti ignoti perché si erano già allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il ferito è stato trasportato dall'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, con diverse contusioni ma non in pericolo di vita. Non ha riportato ferite da arma da taglio, ma le conseguenze di un violento pestaggio. In attesa dell'eventuale querela di parte per le lesioni personali, i carabinieri hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e cercare di identificare gli altri coinvolti. Non è la prima volta che il parcheggio che si affaccia sulla circonvallazione di Garlasco, vicino a un fast food che il venerdì e il sabato rimane aperto tutta notte, oltre a un supermercato che però a quell'ora era già chiuso da ore, diventa teatro di liti, risse e aggressioni, anche con feriti, come in quest'ultimo caso.