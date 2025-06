Non solo oro. I ladri rubano pure un’Audi

Sono fuggiti a bordo della refurtiva, una costosa Audi A5 rubata dal garage della casa svaligiata anche di contanti e gioielli in oro e argento. I malviventi erano già lontani quando il furto è stato scoperto, lunedì mattina, al rientro dei proprietari che hanno chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo nell’abitazione alla frazione Goido di Mede Lomellina.

I padroni di casa erano usciti nel tardo pomeriggio di domenica e forse i ladri li avevano osservati e persino sorvegliati, se si è trattato come pare di un’azione mirata, per essere certi di agire a colpo sicuro e con tutto il tempo di far perdere le loro tracce prima che il furto venisse scoperto. Ma potrebbe invece essersi trattato di un colpo casuale con i ladri entrati per arraffare quel che avrebbero trovato di valore che hanno poi approfittato anche della presenza in garage della costosa berlina-coupè, che ha così aumentato di parecchio il valore del bottino. Solitamente i ladri in abitazione hanno come obiettivo i soldi in contanti e l’oro facilmente smerciabile. Il furto anche dell’auto comporta una capacità di ricettazione con canali differenti. Sta di fatto che le vittime del furto, al loro rientro, hanno trovato sia l’abitazione a soqquadro sia il garage vuoto.

Sul posto sono intervenuti per il sopralluogo i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Voghera, che hanno accertato l’effrazione compiuta dai malviventi per introdursi nella casa. Ancora da quantificare il valore dei soldi in contanti e dei gioielli che i ladri hanno rubato dall’abitazione prima di andare in garage a completare il colpo. Un furto di fatto duplice, sia in casa sia dell’auto, con l’ipotesi di una banda specializzata in simili colpi che potrebbe aver già agito con le mesedime modalità.

