Medicina in lingua inglese. Seicento aspiranti studenti: "Quel camice è un sogno"

Per molti non era la prima volta che tentavano il test. In passato avevano provato a iscriversi al corso Golgi e a quello di medicina in inglese. Oggi che le regole sono cambiate ed è rimasto solo il concorso per accedere all’Harvey il primo corso di medicina interamente tenuto in inglese in Italia, hanno di nuovo provato ad accedere al corso che dura sei anni, ed è a numero programmato a livello nazionale. Oltre 600 persone ieri mattina si sono messe in coda per provare a rispondere ai 60 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi (4 quesiti), ragionamento logico e problemi (5 quesiti), biologia (23), chimica (15), fisica e matematica (13). Poco più di 100 i posti disponibili a Pavia, 35 quelli previsti per coloro che sono residenti all’estero e 5 per gli studenti cinesi. "Il test era bilanciato – ha detto Giorgia D’Ambrosio di Varese –, i quesiti di biologia erano piuttosto difficili, quelli di logica e comprensione fattibili, quelli di chimica, fisica e matematica la maggior parte facili e altri per niente. Speriamo sia andata bene". . "Non era difficile – hanno aggiunto due ragazze di Pavia –, quello dello scorso anno era più ostico. Se dovesse andare male, lo rifaremo". Per prepararsi, chi non aveva mai tentato il test, ha studiato le domande che erano state poste l’anno scorso. "La parte di chimica era più facile, quella di biologia invece più complicata – ha aggiunto una matricola–. Nel 2024 era stato il contrario. Mentre ho trovato semplici matematica e fisica. Sono iscritta anche al semestre filtro del corso Golgi, ma ho voluto tentare anche il corso in inglese. Vorrei a tutti i costi diventare un medico". M.M.