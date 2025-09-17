Spaccata al supermercato Gulliver di Giussago: rubata la cassaforte, ma è un magro bottino

Giussago (Pavia), 17 settembre 2025 - Un'altra spaccata ai danni di un supermercato, sempre con l'obiettivo della cassaforte. Erano circa le 3.30 della notte quando al Gulli ver di Giussago , in via Lanzoni, un furgone bianco usato come ariete in retromarcia ha sfondata la vetrata all'ingresso.

E' scattato l'allarme e tutto è stato ripreso dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, ma in pochi istanti i malviventi sono comunque riusciti a mettere a segno e a portare a termine il colpo. Dal furgone sono scesi due uomini, incappucciati e vestiti di scuro, che entrando nel supermercato si sono diretti verso l'ufficio dove c'era la cassaforte, che hanno portato via ancora chiusa, caricandola sullo stesso furgone sul quale sono quindi fuggiti.

Il bottino non sarebbe però particolarmente ingente, perché pare che nella cassaforte ci fossero solo circa 500 euro in contanti. In ogni caso i ladri sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo e a fuggire facendo perdere le proprie tracce prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, subito allertate per l'entrata in funzione dell'antifurto. I carabinieri della Compagnia di Pavia hanno quindi avviato le indagini sull'accaduto, acquisendo i filmati della videosorveglianza, per cercare di individuare i responsabili.

Con tutta probabilità una banda già entrata in azione per precedenti colpi con simili modalità, eseguite come uno schema ben collaudato e portato a termine con determinazione ed esperienza. Può essere per il momento solo un'ipotesi che si tratti degli stessi autori dell'identico furto avvenuto la scorsa settimana, nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 settembre, al supermercato Unes in via Fratelli Cervi a Pavia, dove sempre un furgone bianco era pure stato usato come ariete per sfondare la vetrata d'ingresso e fuggire anche in quel caso con la cassaforte.