Il Rinascimento e la Battaglia. Sette arazzi monumentali in mostra nelle sale del castello

Oggi li si definirebbe dei comunicati stampa. Cinquecento anni fa per raccontare la battaglia di Pavia sono stati usati fili di diversi colori che hanno composto sette arazzi. Quei lavori, estremamente dettagliati e curati, saranno esposti nelle sale dei Musei civici del castello visconteo da domani all’11 gennaio (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18; chiuso il martedì. Ingresso 15 euro intero, 10 ridotto) nella grande mostra “Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia“.

Due le sezioni principali in cui si articola l’esposizione. La prima è dedicata a esplorare lo straordinario momento storico-artistico che la città di Pavia visse nel Rinascimento tra la fine del Quattrocento e il 1525. La seconda sezione, volutamente separata a significare la cesura che l’evento bellico segnò rispetto agli anni precedenti sia per Pavia e per il Ducato di Milano, sia per gli equilibri politici di tutta la penisola, è interamente dedicata all’esposizione dei sette monumentali arazzi.

"È un evento importantissimo – ha detto Davide Bisi, componente di giunta della Camera di commercio di Cremona, Mantova, Pavia – che riporta Pavia in alto, dove deve stare". Solitamente gli arazzi sono custoditi dal museo e Real bosco di Capodimonte, ma pochi mesi fa sono stati in tour negli States. "Quando ho preso servizio, per me era importante mandare gli arazzi proprio a Pavia – ha aggiunto Eike Schmidt, direttore del Museo di Capodimonte – in occasione del Cinquecentenario. Se si dovesse decidere di prolungare la mostra, non mi opporrei".

Per ospitare gli arazzi tessuti negli anni 1528-1531 dalla manifattura fiamminga di Jan e Willem Dermoyen su disegni di Bernard van Orley, per celebrare la vittoria delle truppe imperiali di Carlo V sull’esercito francese guidato da re Francesco I, nei mesi scorsi sono state ristrutturate le sale del castello. "Abbiamo temuto di non riuscire a portare tutte le opere da mettere in mostra perché gli imprevisti sono stati tanti – ha sottolineato la direttrice dei Musei civici Laura Aldovini –, poi all’improvviso ogni pedina è andata a posto e la mostra è stata completata".

Accanto agli arazzi il Comitato promotore e Alto coordinamento per il Cinquecentenario della battaglia di Pavia composto da Comune, Fondazione Monte di Lombardia, Camera di commercio Cremona-Mantova-Pavia, Università di Pavia, con il prezioso sostegno di Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco, ha portato opere di grandi maestri come Leonardo da Vinci, Ambrogio Bergognone, Bernardino Zenale, Pietro Perugino, per offrire una prestigiosa e unica testimonianza della splendida fioritura artistica e culturale che Pavia conobbe nel Rinascimento.

"Per la prima volta dopo quasi 500 anni – ha concluso il sindaco Michele Lissia – Pavia può godere di questo splendore. Nel 2015 uno degli arazzi venne a Pavia, ora possiamo vedere l’opera completa".