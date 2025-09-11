Rapina al Carrefour di Vigevano: un arresto, una denuncia e refurtiva recuperata

Perché fai la coda a Malpensa
CronacaRapina al Carrefour di Vigevano: un arresto, una denuncia e refurtiva recuperata
11 set 2025
REDAZIONE PAVIA
Uno dei due è subito stato bloccato l’altro è riuscito ma poi è stato raggiunto dai carabinieri mentre tentava di nascondersi in un sottoscala di una palazzina limitrofa

Milano, 11 settembre 2025 – Due uomini rubano in un supermercato e nel tentativo di fuggire, uno dei due aggredisce una cassiera, mentre l'altro viene bloccato dal personale. È successo ieri al Carrefour di Vigevano, in corso Aldo Moro.

I due, un 31enne pregiudicato e un 35enne con precedenti, alle 11.15 si sono avvicinati alle casse self-service per pagare due bibite. Alla richiesta della cassiera di mostrare il contenuto dello zaino, il 31enne ha strattonato e spintonato più volte la dipendente e si è dato alla fuga, mentre invece il suo compagno è stato subito bloccato dai dipendenti del supermercato.

L'uomo in fuga è stato poi trovato dai carabinieri mentre tentava di nascondersi in un sottoscala di una palazzina limitrofa. All'interno dello zaino sono stati trovati capi di abbigliamento e generi alimentari dal valore complessivo di 110 euro, prontamente restituiti al supermercato. Per il di 31enne è scattato l'arresto per rapina impropria in attesa del giudizio direttissimo, mentre per il suo complice, ritenuto responsabile del solo furto aggravato, è scattata la denuncia.

