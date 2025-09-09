Casorate Primo, furto in un negozio di pelletteria: bottino da 15mila euro

Casorate Primo (Pavia), 9 settembre 2025 - Capi d'abbigliamento, borse e accessori, per un valore stimato sui 15mila euro.

E' il ricco bottino del furto messo a segno ai danni del negozio di pelletteria MaMì a Casorate Primo, in via Garibaldi. Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra domenica e ieri, lunedì 8 settembre, quando il furto è stato poi denunciato alla locale Stazione dei carabinieri.

I ladri sono entrati in azione nonostante nel negozio siano installati sistemi di allarme e di videosorveglianza, con le telecamere che hanno registrato tutto, tra le 3.30 e le 3.45. "In pochi minuti hanno svuotato l'intero reparto di abbigliamento - riferisce la titolare Caterina Donato - e hanno preso pure gli scatoloni con le borse appena arrivate, che dovevo ancora aprire". Si sono introdotti forzando la porta vetrata dell'ingresso, facendo ulteriori danni. "Sono riusciti anche a rompere il vetro antisfondamento - conferma la titolare - per un danno di altre migliaia di euro, perché ho dovuto chiamare il vetraio e il fabbro per far ripristinare la porta con urgenza, non potevo lasciarla così".

Non si è trattato di ladri interessati solo ai pochi contanti tenuti come fondo cassa nei negozi, come in tanti precedenti episodi, ma in questo caso l'azione dei malviventi pare fosse mirata all'obiettivo specifico dei capi d'abbigliamento e accessori venduti nella pelletteria, per un bottino dall'elevato valore. "Io di soldi in negozio non ne tengo - ammette la titolare - anche perché ormai quasi nessuno paga più in contanti".

Scattato il sistema d'allarme, dalla centrale operativa della vigilanza sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con militari della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili, anche con i filmati registrati dalle telecamere sia interne che esterne al negozio. Al vaglio anche le immagini degli impianti di videosorveglianza stradale presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso il mezzo usato dai ladri per arrivare e poi fuggire dopo il colpo.

Tra il pomeriggio e la serata di ieri, invece, a Vigevano, in via Valletta Fogliano, altri ignoti ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, fra le 14 e le 20 circa, per rubare in una casa indipendente. Sono entrati forzando la porta d'ingresso e hanno messo tutto a soqquadro per cercare qualcosa di prezioso da rubare, trovando e portando via alcuni gioielli d'oro, per un valore non quantificato. Nell'abitazione sono poi intervenuti i carabinieri di Vigevano per il sopralluogo che dato il via alle indagini.