Irruzione in piena notte nel bowling. I ladri arraffano il fondo cassa

VIGEVANO (Pavia)Non erano interessati a fare strike i ladri entrati di notte al Bowling Vigevano. E si sono accontentati di un magro bottino, circa 200 euro in contanti lasciati come fondo cassa. Il furto è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e ieri, dopo l’orario di chiusura, all’1.30 nei giorni feriali. Gli ignoti malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e si sono così introdotti nel Young Club, in viale dell’Artigianato a Vigevano, tratto della circonvallazione a Est, all’angolo di via Aguzzafame. L’unica struttura presente nella città ducale con piste da bowling, 11, dotata anche di biliardi e carambole, tavoli da ping-pong, videogiochi e slot machine, oltre al bar.

Forse i ladri conoscevano il locale oppure lo hanno scelto causualmente come obiettivo per un colpo ‘facile’, senza pretese di trovare molto da rubare, in cerca solo dei soldi in cassa, pur sapendo che non sono mai molti. Nonostante il sempre più limitato uso dei contanti, con pagamenti prevalentemente effettuati con carte o bancomat, e l’abitudine di quasi tutti i gestori di locali e negozi a non lasciare tanti soldi in cassa dopo la chiusura, solo i piccoli tagli e le monete per i resti, proseguono incessantemente i furti. Anche con spaccate che fanno più danni dei magri bottini, spesso ad opera degli stessi responsabili, alcuni ormai ben noti alle forze dell’ordine, che se riescono a trovare riscontri fanno poi scattare i deferimenti, ma che non sembrano disincentivare troppo chi prosegue a delinquere. Negli ultimi mesi i carabinieri hanno individuato e denunciato all’autorità giudiziaria i responsabili di più furti, specie in bar e negozi, a volte colti in flagranza per tentativi rimasti tali. Il bowling si trova però in zona più periferica rispetto ai bar, solitamente in centro, più volte presi di mira. Ma non sembra l’azione di una banda organizzata, come quelle che agiscono ai danni delle sale slot, con colpi dalle modalità diverse e dei bottini più consistenti. In ogni caso al momento possono essere solo ipotesi, mentre i carabinieri di Vigevano, dopo il sopralluogo sul posto del furto, hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.

Stefano Zanette