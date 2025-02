Incidente a Rivanazzano Terme, scontro fra due auto: morto uomo di 52 anni

Rivanazzano Terme (Pavia), 8 febbraio 2025 - Tragico schianto sulla Sp1 Bressana-Salice, in territorio di Rivanazzano Terme. Poco prima delle 21 di oggi, sabato 8 febbraio, i soccorsi sanitari di Areu, insieme anche ai vigili del fuoco e alla Polstrada di Pavia, sono intervenuti per uno scontro fra due auto. Delle quattro persone coinvolte, un uomo di 52 anni ha perso la vita sul posto.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia Stradale, intervenuta per i rilievi con una pattuglia dal Distaccamento di Stradella. L'incidente è successo fra Retorbido e Salice Terme, nel tratto in cui la Provinciale è costeggiata da un lato dal corso del torrente Staffora e dall'altra dalla Greenway Voghera-Varzi.

L'allarme lanciato ai soccorritori non ha lasciato dubbi sulla gravità della situazione, con l'invio sul posto di 3 ambulanze e l'auto medica, con rianimatore a bordo, in codice rosso. Dalle prime informazioni raccolte risultano quattro le persone coinvolte, tra cui tre donne di 46, 47 e 51 anni e l'uomo 52enne per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare, con il decesso constatato sul posto. Per le tre donne ferite i soccorsi sono ancora in corso, ma le condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi, con il rientro delle ambulanze in codice giallo.