Incidente a Renate, un 38enne perde il controllo della sua auto e si ribalta

Renate (Monza e Brianza) – Incidente stradale con ribaltamento questa notte in via San Mauro. Erano le 4.40 quando le squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. Per cause in fase di accertamento, il conducente di una macchina ha perso il controllo. L’auto ha finito la sua corsa ribaltandosi, urtando anche alcune vetture parcheggiate.

Per soccorrere il ferito, un uomo di 38 anni, e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono intervenute l'autopompa da Seregno Volontari e il carro fiamma da Lissone. L'automobilista, ferito, è stato trasportato in codice giallo dal personale AREU giunto in posto. Presenti le forze dell'ordine per i rilievi del caso.