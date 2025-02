Lecco, auto ribaltata: chiuso l'Attraversamento di Lecco della Statale 36

Lecco, 8 febbraio 2025 – Attraversamento di Lecco chiuso per incidente. Il tunnel dell'Attraversamento di Lecco della Statale 36 è chiuso in direzione nord, verso Sondrio. Un automobilista ha cappottato in galleria. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale con i cantonieri di Anas.

L'incidente è successo poco dopo le 17, poco oltre l'imbocco della galleria. Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza, rimuovere il mezzo ribaltato e ripristinare poi la viabilità, la galleria è stata chiusa, con l'istituzione dell'uscita obbligatoria verso Lecco.

Pesanti le ripercussioni sul traffico e sulla viabilità del centro di Lecco. Non risultano invece conseguenze per l'automobilistica coinvolto nell'incidente, che avrebbe compiuto tutto da solo.