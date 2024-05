Incidente sull’autostrada A9 a Lomazzo, scontro tra due auto: cinque feriti, anche un bimbo di un anno

Como, 12 maggio 2024 – Un altro incidente sull’autostrada A9. Questa mattina, poco dopo le 9.30, due automobili si sono scontrate all'altezza dello svincolo Lomazzo Nord, in direzione di Chiasso. Cinque le persone coinvolte.

Stando alle prime informazioni, un’automobile ne avrebbe tamponata un’altra, per cause ancora da accertare. Cinque le persone a bordo dei due veicoli: un bambino di 1 anno, una ragazza di 24 anni, una donna di 50 anni e due uomini di 29 e 60 anni. Le condizioni dei feriti non sembrano essere gravi, i mezzi sanitari hanno operato in codice verde.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, ma anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto autostradale. Inevitabili i disagi alla viabilità: sono stati segnalati alcuni chilometri di coda.

L’incidente arriva dopo il terribile frontale con salto di corsia di venerdì scorso, con un ragazzino di 11 anni ferito in modo grave e finito in rianimazione all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.