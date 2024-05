Sesto San Giovanni incidente tra auto e moto: grave ragazzo di 25 anni

Sesto San Giovanni (Milano) – Grave incidente stradale oggi, venerdì 17 maggio, a Sesto San Giovanni. Un’auto e una moto si sono scontrate quando erano da poco passate le 12.30, in viale Fratelli Casiraghi. Ad avere la peggio un ragazzo di 25 anni che si trovava in sella alla motocicletta. Come segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) il giovane è stato soccorso e portato d’urgenza in codice rosso al Niguarda di Milano con traumi a cranio, bacino, schiena, gambe e braccia.

Nessuna conseguenza per la persona che si trovava alla guida dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e la Polizia Locale. Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e cosa abbia portato all’impatto. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei vigili.