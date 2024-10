Terzo incidente mortale in poche ore nel Pavese: a Gravellona Lomellina 65enne muore nello schianto fra due auto

Gravellona Lomellina (Pavia), 6 ottobre 2024 - Un morto e due feriti, di cui uno più grave. È il tragico bilancio dello scontro fra due auto sulla Sp192 tra Gravellona Lomellina e Cassolnovo, successo poco prima delle 15 di oggi, domenica 6 ottobre. Il terzo incidente con conseguenze mortali in provincia di Pavia, dopo quelli a Gropello Cairoli poco prima delle 22 di sabato e sulla A7 tra Bereguardo e Gropello Cairoli poco dopo la mezzanotte.

Le due auto, una Opel Adam e una Fiat Idea, sono finite entrambe ribaltate nel campo che costeggia la Provinciale, la prima con le quattro ruote rivolte verso l'alto e l'abitacolo completamente schiacciato al suolo, la seconda adagiata su un fianco, con l'altra fiancata visibilmente rientrata per il violento impatto.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano, intervenuti per i rilievi. Sul posto, insieme anche ai vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati in codice rosso dalla centrale operativa di Areu, con 2 ambulanze, auto medica ed elisoccorso.

Per Carlo Claudio Bernardo, 65enne di Cassolnovo, che era al volante della Fiat Idea, non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. Altre due persone sono rimaste ferite: in modo più grave il conducente della Opel Adam, 63enne di Olevano Lomellina, trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza; la donna di 63 anni di Gambolò che viaggiava sulla Fiat Idea come passeggera è stata invece trasportata con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale di Novara. La Provinciale è stata chiusa al transito per consentire i soccorsi.