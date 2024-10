Incidente sulla A7, mezzo si ribalta in autostrada: un morto e tre feriti tra Bereguardo e Gropello

Bereguardo (Pavia) – Poco dopo mezzanotte di oggi, domenica 6 ottobre, un incidente è avvenuto sull'autostrada A7, nel tratto tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli, in direzione Sud prima del ponte sul Ticino. I soccorsi di Areu sono scattati in codice rosso per l'allarme di un mezzo ribaltato, con 3 persone coinvolte: una morta sul posto, le altre due trasportate in codice giallo al San Matteo.

Si tratta del secondo schianto fatale in poche ore sulle strade del Pavese. Un uomo di 59 anni è morto per l'uscita di strada di una Citroen C1, in località Cascina Morgarolo, nel comune di Gropello Cairoli. L'utilitaria sarebbe andata dritta in curva finendo ribaltata in un canale d'irrigazione pieno d'acqua.