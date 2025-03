Il Pgt prende forma: "La tutela dell’ambiente sarà al primo posto"

Comincia a prendere forma il Pgt. Le “fondamenta“ sono racchiuse nelle linee guida, che prevedono una diversa concezione del consumo di suolo zero. "Con questo documento si affronta in modo innovativo e concreto il percorso verso il nuovo Pgt – spiega l’assessore all’Ambiente Lorenzo Goppa (nella foto) –. Un vero e proprio rovesciamento di paradigma, che mette al primo posto la tutela dell’ambiente". Per fare questo Pavia, prima in Lombardia, si è dotata di una metodologia scientifica innovativa che analizzi una serie di indicatori specifici, come il Valore ambientale dei suoli e degli ecosistemi per poi determinare l’ammissibilità delle trasformazioni dei suoli “vergini“. "I parametri analizzati – aggiunge Goppa – saranno gli elementi di rischio per la salute, ecosistemi regolativi per la qualità di aria e clima, ciclo e qualità delle acque, supporto alla biodiversità, ruolo delle reti ecologiche, appartenenza ad ambiti paesaggistici rilevanti e presenza di viste panoramiche. Il lavoro ci ha restituito un quadro ambientale di alto livello: le aree del parco della basilica di San Lanfranco e quelle produttive di viale Certosa, se edificate, avrebbero un elevato grado di interferenza con il Quadro ambientale cittadino".

M.M.