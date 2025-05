Rapina alla massaggiatrice, identificato

È stato identificato e arrestato l’aggressore della massaggiatrice di via Corridoni 22 a Voghera, che al momento di ricevere il pagamento per la prestazione, nella serata del 29 aprile, era stata rapinata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un cliente, armato di coltello, si era impossessato di denaro ed effetti personali della vittima, per poi darsi alla fuga. Nel tentativo di difendersi, la donna aveva riportato lievi ferite da taglio alle mani. Le indagini condotte dagli agenti hanno permesso di raccogliere gravi e precisi elementi indiziari a carico di un uomo residente a Broni, già noto alle forze dell’ordine. Nella successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati poi trovati gli indumenti indossati durante la rapina e l’utenza telefonica utilizzata per concordare gli incontri con la vittima. Considerata la gravità del reato, la pericolosità dell’uomo e il rischio di reiterazione, il gip del tribunale di Pavia, accogliendo la richiesta della procura, ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell’uomo, in attesa del processo. Mercoledì il personale del Commissariato ha dato esecuzione all’ordinanza, sottoponendo l’autore della rapina agli arresti domiciliari nella sua residenza di Broni. M.M.