Schianto fra tre auto sulla statale 494. Quattro persone soccorse

Quattro persone sono rimaste ferite ieri poco dopo le 8 lungo la statale 494 in territorio di Castello d’Agogna. A scontrarsi sono state una Peugeot 208, una Fiat Punto ed un Opel Astra che è uscita di strada ribaltandosi in un campo all’uscita del paese in direzione di Zeme. Sulle cause del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale di Vigevano che non escludono l’ipotesi di un guasto meccanico a uno dei tre veicoli. Dopo l’impatto le altre auto sono rimaste sulla carreggiata mentre la terza si è ribaltata. I feriti sono un diciottenne, una 44enne e due uomini di 54 e 72 anni. Uno dei feriti, quello giudicato in condizioni più serie, è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso del San Matteo di Pavia. U.Z.