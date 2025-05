Capriolo trascinato dalla corrente, salvato

È caduto in un canale che scorre in città e non ha più trovato il modo di guadagnare la riva. Gli agenti della polizia locale di Gambolò hanno tratto in salvo, ieri mattina, un capriolo finito in un corso d’acqua le cui sponde sono in cemento e non consentono alcun appiglio per poter risalire. L’animale stava annaspando e sarebbe sicuramente annegato, ma fortunatamente, quando è partita la segnalazione, sul posto è intervenuta in via Roma in pochi minuti la pattuglia dei “ghisa“ nel punto in cui la corrente l’aveva già trascinato.

Qui, è stato l’assistente Luca Garini a calarsi sino al livello dell’acqua e, utilizzando un guinzaglio per cani, ha ancorato il capriolo ed è riuscito a portarlo a riva. L’animale sembra non aver riportato conseguenze dall’accaduto ed è stato messo in sicurezza e condotto nel parco dove nelle ore successive è stato rimesso in libertà. U.Z.