Milano, scontro all’incrocio in zona Bicocca: due auto si ribaltano in viale Sarca

Milano, 6 ottobre 2024 – Incidente nella notte di oggi, domenica 6 ottobre, in zona Bicocca, in viale Sarca angolo via Chiese. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 quando, a seguito di uno scontro all’incrocio, due auto si sono ribaltate. Fortunatamente i due conducenti, una guardia giurata di 46 anni e un giovane di 29 anni non sono in gravi condizioni.

Per l'impatto violento le due macchine si sono capottate. Una volta arrivati i soccorsi , ambulanze e vigili del fuoco, uno degli automobilisti è stato trasportato al San Raffaele in codice giallo e l'altro in codice verde alla clinica Città Studi.