Gravellona Lomellina, ciclista travolto e ucciso da un suv

Gravellona Lomellina, 30 agosto 2023 – Un ciclista che non è stato ancora identificato è morto questa sera poco prima delle 21 lungo la provinciale che collega Gravellona a Vigevano. Da una primissima ricostruzione della dinamica del sinistro l’uomo è stato urtato da un suv Range Rover che si stava muovendo nella sua stessa direzione di marcia ed è morto sul colpo. L’impatto è stato violentissimo e il ciclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito in un campo adiacente la sede stradale. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano, il personale medico del 118 ed una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano oltre ai vigili del fuoco.

Oggi a Milano una ciclista ucraina di 43 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente con una Smart guidata da una 73enne. La donna, ricoverata in prognosi riservata a Niguarda, ha riportato varie fratture e sarà sottoposta a intervento chirurgico. Dalle prime ricostruzioni, sembra che la Smart sia uscita da via Hajech, una strada laterale, per immettersi a grande velocità in corso XXII marzo. La conducente ha perso il controllo del veicolo e ribaltandosi ha fatto crollare un palo stradale sulla 43enne che stava viaggiando in sella alla sua bicicletta.

Ieri invece Francesca Quaglia, 28 anni, è stata travolta e uccisa in bicicletta da un autocarro in viale Caldara, a Milano. E’ la sesta ciclista in pochi mesi che perde la vita a causa di un mezzo pesante. Secondo il racconto di una testimone, la donna è rimasta agganciata alla parte laterale del mezzo, provando inutilmente a colpire la fiancata: la ridotta visuale alla guida del mezzo pesante, in altre parole, ha influito sulla tragedia. È ormai chiaro da tempo che gli angoli ciechi hanno un impatto significativo sull’incidentalità stradale nei centri abitati. La maggioranza dei decessi sulle strade di Milano riguarda ciclisti e pedoni.