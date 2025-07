Furto a segno nella piscina di Stradella

STRADELLA (Pavia)

Furto ai danni della piscina comunale di Stradella, tentativo fallito all’Itis Cardano di Pavia. Nella notte tra venerdì e ieri, ignoti malviventi hanno rubato i circa 150 euro in contanti trovati nella cassa dell’impianto natatorio in via Tevere a Stradella. Dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale, hanno forzato la porta d’accesso agli uffici e puntato al cassetto con i soldi, portando via le poche banconote lasciate come fondo cassa per i resti alla ripertura. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Stradella, intervenuti per il sopralluogo, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili del colpo notturno, che forse speravano in un bottino più ingente nel periodo di attività della piscina scoperta.

È invece rimasto solo tentato il furto ai danni dell’Istituto Cardano, in via Verdi a Pavia. Erano le 4.30 circa quando è scattato l’allarme dell’antifurto e sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Pavia. I militari hanno trovato forzata la porta di un’uscita di sicurezza con maniglione antipanico, in una zona laterale non coperta dall’impianto di videosorveglianza. Chiamato sul posto il responsabile dell’istituto, è stato verificato che dall’interno non sarebbe stato portato via nulla, anzi non risulterebbero neppure locali a soqquadro, come se i ladri non fossero neppure entrati. Probabilmente gli ignoti malviventi sono subito fuggiti quando ha iniziato a suonare la sirena dell’antifurto, preferendo desistere dai loro intenti piuttosto che rischiare di essere intercettati e colti in flagranza dai carabinieri che sono in effetti arrivati sul posto nell’arco di pochi minuti.

Stefano Zanette