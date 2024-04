Pavia, in città arriva la Rai e scattano i divieti: in alcune piazze del centro non sostano neppure le bici

Pavia, 22 aprile 2024 – I primi divieti sono comparsi domenica e hanno incuriosito i residenti in centro. Impossibile oggi lasciare auto, biciclette e moto in piazzetta Belli, piazza Italia e piazza Guicciardi, dove chi trasgredisce rischia la rimozione del mezzo perché quegli spazi sono destinati ai mezzi della produzione Rai e Lucky Red arrivati in città per girare la serie tv ‘Belcanto’. Oltre a oggi, i divieti si riproporranno domani e poi sabato 27 e domenica 28.

Nei giorni scorsi circa 500 pavesi hanno partecipato ai casting per partecipare alla fiction ambientata nell’800 che racconterà una storia di riscatto per tre donne che scappano dalla povertà di Napoli per cercare il successo a Milano e in particolare nel mondo dell’Opera.

E, parlando di musica e bel canto, uno dei set sarà il teatro Fraschini che, per l’occasione diventerà un teatro milanese. Ma le macchine da presa saranno anche nella sede centrale dell’università e nelle vie del centro dove si tornerà indietro di due secoli. Otto gli episodi da 50 minuti ciascuno che saranno girati principalmente a Pavia come pure a Brescia, Bergamo e Osnago.