Pavia, centinaia in coda per un posto da comparsa nella nuova fiction Rai. Requisiti e come candidarsi

Pavia, 29 marzo 2024 – In fila per fare la comparsa in una fiction Rai. Sono in corso fino alle 17,30 di oggi i casting per partecipare a una nuova serie che sarà diretta dal regista più noto del momento, Carmine Elia che ha diretto “Mare Fuori“. Fin dalle 10,30, quando si sono aperte le porte dell’aula del ‘400 dell’Università di Pavia, chi aveva letto sui social dell’opportunità, si è messo in coda.

Belcanto si intitola la fiction che sarà ambientata nel 1800 e avrà come protagonista Vittoria Puccini, l’indimenticabile “Elisa di Rivombrosa”, che vestirà i panni di una donna dotata di una bella voce che potrebbe diventare la sua chiave per liberarsi dal giogo di un marito violento. Le riprese che sono già iniziate, ora si stanno svolgendo a Brescia, poi toccheranno Bergamo e Osnago e a maggio dovrebbero spostarsi a Pavia.

Trattandosi di una serie in costume ai casting possono partecipare uomini e donne maggiorenni, ma senza tatuaggi in vista, ritocchi estetici, rasature, capelli colorati o sfumati. I provini proseguiranno oggi fino alle 17,30 e non saranno ammesse nemmeno donne con capelli corti e uomini calvi, occorre essere in linea con l’ambientazione del progetto.