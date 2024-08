Pavia, soccorso giovane con ferite da taglio: 25enne in ospedale

Pavia, 18 agosto 2024 - Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso nella notte, per una ferita da taglio. Mancavano pochi minuti alle 3.30 di oggi, domenica 18 agosto, quando l'ambulanza della Croce Verde Pavese è stata inviata nel centralissimo corso Strada Nuova, all'altezza dell'incrocio con le vie Calatafimi e Mentana, nei pressi dello sbocco da piazza della Vittoria. Il giovane ferito non era per fortuna in gravi condizioni ed è stato trasportato con l'ambulanza in codice verde di rientro al policlinico San Matteo.

Ancora da accertare la natura delle lesioni, che potrebbero essere state provocate da una lama o da un oggetto acuminato: sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato indagini per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. Sempre la polizia era intervenuta anche nella nottata precedente, tra venerdì 16 e sabato 17 agosto, nella vicina piazza della Vittoria, per sedare una violenta lite tra due giovani, tra i tavolini dei bar nella parte vicino all'edicola non interessata dai lavori di rifacimento della pavimentazione in corso. Tutto ripreso con il telefonino da uno spettatore che ha fatto poi girare il video sui social, con le inevitabili polemiche legate alla sicurezza delle nottate estive nel centro storico pavese.