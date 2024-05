Accoltellamento in viale Battisti, arrestato il terzo aggressore: ha 19 anni

Pavia, 4 maggio 2024 - E' stato rintracciato dai poliziotti che nella serata di ieri, venerdì 3 maggio, erano impegnati nei controlli straordinari nei locali del centro storico pavese. Ha 19 anni ed è di nazionalità egiziana il terzo arrestato per l'accoltellamento del 25 gennaio in viale Cesare Battisti, tra i giardinetti del supermercato Esselunga e il Centro commerciale Minerva.

Anche nei suoi confronti era stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per la stessa accusa di tentato omicidio per la quale già lo scorso 8 marzo erano stati portati uno a Torre del Gallo e l'altro al Beccaria di Milano, gli altri due presunti responsabili, anche loro egiziani, di 21 e 17 anni. I tre sono accusati dell'aggressione a coltellate ai danni di un 35enne nordafricano, colpito con numerosi fendenti al torace, all'addome, alla schiena e alle gambe, soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo, dove era stato riscontrato che per fortuna non erano stati lesionati organi vitali.

Ma per la violenza e le numerose coltellate, anche a parti del corpo vitali come torace e addome, è stata ipotizzata la volontà di uccidere e quindi il reato di tentato omicidio. Il 19enne era però rimasto irreperibile, fino a ieri sera. L'aggressione pare fosse maturata a seguito di una lite per motivi di droga e gli altri due presunti responsabili erano stati rintracciati dalla polizia proprio nell'ambito di controlli antidroga effettuati nella zona tra viale Cesare Battisti e il piazzale della Minerva.