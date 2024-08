Pavia, la lite tra due ragazzini degenera in rissa: insulti agli agenti intervenuti

Pavia, 10 agosto 2024 - La lite è iniziata tra due ragazzini, 15 e 16 anni, degenerando poi in rissa tra i rispettivi amici, con una decina di minori coinvolti.

Erano circa le 2 di oggi, sabato 10 agosto, quando le Volanti della polizia sono intervenute in piazza della Vittoria, chiamando in supporto anche equipaggi dei carabinieri. Non è stato invece necessario l'intervento dei soccorsi sanitari, perché per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Tutto sarebbe iniziato perché uno dei due giovanissimi accusava l'altro di aver tentato di rubare la borsetta della fidanzatina e gli animi si sono in breve surriscaldati, non solo tra i due ma anche tra i rispettivi gruppetti di amici arrivati subito a dare manforte. Un parapiglia che è proseguito anche dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, con qualche insulto volato contro gli agenti intervenuti, motivo per il quale sono ancora al vaglio le posizioni dei minorenni coinvolti, che potrebbero essere accusati di resistenza a pubblico ufficiale.

I giovani coinvolti sono stati tutti identificati e comunque è presto tornata la calma nella piazza principale del centro storico pavese che si stava svuotando con la chiusura dei bar rimasti aperti per le serate di questo secondo fine settimana d'agosto.