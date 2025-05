Controllo rifiuti con i “bollini“ sui sacchetti

Bollini sui sacchetti (nella foto) non conformi: scattano controlli e sanzioni per migliorare la raccolta differenziata. Da marzo sono entrate in vigore le nuove misure per migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio comunale. La sperimentazione è partita dal quartiere Incis, dove al primo controllo erano stati applicati circa 20 bollini tra carta, cartone e multimateriale. A distanza di poche settimane, alla data del 19 maggio, non è stato registrato alcun bollino: un segnale positivo che dimostra l’efficacia del nuovo sistema. Visti i risultati incoraggianti, a partire da lunedì 26 maggio, i controlli verranno estesi agli altri quartieri di Pieve. I sacchi contenenti carta e cartone e plastica e multimateriale che non rispettano le normative per il riciclo verranno contrassegnati con un bollino di non conformità e non saranno ritirati. Tra i principali errori riscontrati: carta raccolta in sacchi di plastica, utilizzo di sacchi neri, plastica e multimateriale contaminati da altri rifiuti. In caso di bollino chi ha lasciato i sacchi dovrà ritirarli dalla strada, separare correttamente i rifiuti, secondo le indicazioni fornite nel memorandum informativo e riesporre il sacco conforme nel giorno previsto per la raccolta.

I luoghi in cui verranno rilevati sacchi non raccolti saranno segnalati alla Polizia Locale e all’Ufficio Ambiente. Se i sacchi non verranno sistemati, scatterà una sanzione, e i rifiuti saranno ritirati soltanto nel primo giorno utile per l’indifferenziato. "Ricordiamo inoltre che i rifiuti devono essere esposti dalle 20 in poi. Esporli prima di tale orario comporterà una sanzione", sottolinea il sindaco Pierluigi Costanzo. Nel frattempo è stato presentato il nuovo Ecomobile, una stazione itinerante per la raccolta differenziata, acquistata grazie ai fondi del PNRR.

Ma.Sag.