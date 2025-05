Riqualificazione del centro per la raccolta dei rifiuti. Al via la procedura per l’affidamento dei lavori

Al via i lavori per il nuovo centro di raccolta rifiuti di Casalpusterlengo. Con l’approvazione di una determinazione dirigenziale il Comune ha ufficialmente dato il via alla procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’isola ecologica di via Albaron. L’intervento, dal valore complessivo di un milione di euro, sarà finanziato per 818.550 euro con fondi Pnrr e per i restanti 181.450 euro con fondi comunali. Il progetto prevede lo smantellamento dell’area esistente e la realizzazione di impianti moderni per la raccolta differenziata, con l’installazione di videosorveglianza, il riconoscimento utenti tramite totem, impianti per la gestione delle acque meteoriche, postazioni informatizzate di conferimento e infrastrutture accessibili. L’obiettivo è incrementare l’efficienza del servizio e la quota di raccolta differenziata.