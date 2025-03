Il Ghislieri di Pavia all’avanguardia: è il primo collegio in Italia a offrire la telemedicina a 180 studenti fuori sede

Pavia, 1 marzo 2025 – Studiare lontano da casa comporta difficoltà burocratiche che in tema salute potrebbero trasformarsi in problematiche serie. Per venire incontro a esigenze di prevenzione, diagnosi e terapia, il Collegio Ghislieri per primo in Italia offre gratuitamente ai 180 studenti un servizio di telemedicina, in collaborazione con un centro sanitario digitale autorizzato. Da questo mese un medico sarà a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette, per fornire assistenza sanitaria a distanza. Con videochiamate tramite una piattaforma online gli studenti potranno consultare specialisti, ricevere diagnosi, monitorare le condizioni di salute e ricevere istruzioni per le cure senza recarsi fisicamente in uno studio medico. Inoltre ogni studente avrà accesso, sempre gratis, a 12 colloqui con uno psicologo: questi servizi si potranno estendersi fino a cinque componenti del nucleo familiare.

“Siamo un’avanguardia”

La piattaforma offrirà anche funzionalità aggiuntive, come la creazione di un archivio dei documenti clinici con la possibilità di inserire e conservare le proprie informazioni mediche, lo storico delle televisite, referti e prescrizioni scaricabili. “Per il Ghislieri è una sfida che ci porta a sostenere una visione di salute globale secondo le aspettative degli alunni – spiega il rettore Alessando Maranesi – Si tratta infatti di un servizio unico che ci pone all’avanguardia e rende il Ghislieri un luogo particolarmente attento al bisogno di salute dei nostri giovani universitari che escono per la prima volta da casa e si trovano spesso, da studenti fuorisede, in difficoltà nell’accedere ai servizi di medicina di base e di sostegno al benessere psicologico. Quella fra i 19 e i 25 anni è un’età in cui è importante trovare aiuto se si sperimentano difficoltà legate al malessere fisico o psicologico, in cui è fondamentale costruirsi abitudini che tutelano la salute a lungo termine nell’alimentazione, nell’attività sportiva, nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili”.

La convenzione

Oltre alle consulenze mediche e psicologiche a distanza, gli studenti potranno beneficiare di tariffe privilegiate per accertamenti, visite, prestazioni odontoiatriche e fisioterapiche nei centri convenzionati, che contano oltre 6mila strutture. Previste anche televisite specialistiche (a 35 euro) e il medico a domicilio a tariffe privilegiate.