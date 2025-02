Pavia, zecche al liceo Taramelli: studenti a lezione in Università

Pavia, 24 febbraio 2025 - Le quinte alla Nave dove si tengono i corsi di ingegneria, le terze e le quarte al Campus della salute, sede della facoltà di medicina. Complice l’infestazione di zecche, gli studenti del liceo scientifico Taramelli in questi giorni faranno le prove da studenti universitari.

Con il loro istituto chiuso fino a mercoledì per debellare i parassiti, i 730 studenti per non perdere una settimana di lezioni si sposteranno nelle sedi dell’ateneo. Le sette classi che devono preparare la maturità da venerdì e fino a domani saranno ospiti del polo scientifico, mentre i più piccoli saranno all’interno del San Matteo dove nei vecchi padiglioni ristrutturati per accogliere i futuri medici, sono state messe a disposizione 13 aule.

Sono 400 complessivamente gli studenti costretti a lasciare via Mascheroni per sedersi sui banchi altrove, ma molti dei genitori appena si è saputo che le lezioni sarebbero state sospese per diversi giorni, hanno chiesto alla dirigenza di poter attivare la didattica a distanza com’era accaduto ai tempi della pandemia per evitare che i ragazzi potessero perdere troppi giorni di scuola.

È dal 13 febbraio che è stata segnalata la presenza di zecche all’interno del liceo scientifico. Una prima disinfestazione effettuata rapidamente, non ha dato buoni risultati. Quando i ragazzi sono rientrati a scuola il mercoledì sono stati trovati di nuovo i parassiti e la scuola è stata chiusa per altri giorni.