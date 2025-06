Brescia, il tram Fiera-Pendolina fa un passo avanti: firmato l’accordo, via ai cantieri quest’anno

Brescia, 18 giugno 2025 – Firmato oggi il contratto che assegna la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del tram T2 di Brescia Fiera-Pendolina al Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), con capofila Manelli spa e Alstom e Hitachi Rail, alla presenza del sindaco Laura castelletti e dell'Assessore in Loggia alla Mobilità Federcio Manzoni. La commessa ha un valore di 326 milioni.

Integrazione

"Un'opera strategica che punta a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico, ridurre l'impianto ambientale e favorire l'integrazione tra le diverse modalità di mobilità urbana" è stato detto. Il coordinamento è affidato a Brescia Mobilità, incaricata della gestione del progetto che ha come agenda l'apertura dei cantieri alla fine del 2025 e l'inaugurazione dell'infrastruttura nel 2030. Il tram prevede 21 fermate che si snoderanno su un tracciato di 11,3 chilometri, un deposito alla Fiera (quello principale) e uno secondario alla Pendolina.

I tram di ultima generazione saranno dotati di alti standard di comfort e sicurezza

Caratteristiche

Garantirà un collegamento rapido con la stazione ferroviaria. Sarà realizzata per il 72% del tracciato in sede propria e sarà alimentata per circa 8,2 chilometri tramite linea di contatto aerea e per 3 chilometri e rotti a batteria così da minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico. I futuri tram saranno realizzati da Hitachi Rail di Reggio Calabria – che ha peraltro prodotto i treni del metrò di Brescia – secondo i principi di sicurezza, confort, ambiente e innovazione, con funzioni anticollisione e ad emissioni acustiche ridotte.

Comfort e impatto ambientale

I tram saranno creati con materiali leggeri e r iciclabili al 9 8%., saranno dotati di un climatizzatore automatico a seconda del numero di passeggeri, e avranno un dispositivo per il tensionamento automatico Manelli si occuperà della realizzazione delle opera infrastrutturali compresa la progettazione definitiva, Hitachi Rail fornirà 18 nuovi tram di ultima generazione e gli impianti di telecomunicazione di terra e di bordo, oltre a quelli di segnalamento di bordo, mentre Alstom sarà responsabile dell'armamento, della trazione elettrica, della linea aerea, dell'illuminazione pubblica e dei semafori.