A fuoco i rifiuti in azienda di stoccaggio. Sette squadre di pompieri all’opera

Rifiuti a fuoco a Cermenate. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio in via Santa Maria in Campo dove ha sede la ditta Haiki Recycling, ex Green Up. Sette le squadre dei vigili del fuoco inviate dai comandi di Como e Monza.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, da rifiuti di vario genere stoccati in un deposito aperto. Immediato l’allarme, innescato dalla colonna di fumo che ha fatto scattare la richiesta di intervento dei pompieri.

Dopo le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno proceduto con lo smassamento del materiale per evitare che le fiamme tornassero ad attivarsi. In corso anche la valutazione dei danni alla struttura interessata dall’incendio.