Ivan Albarelli
Case popolari non ancora assegnate, 14 famiglie in ansia
28 ago 2025
MANUELA MARZIANI
Cronaca
Case popolari non ancora assegnate, 14 famiglie in ansia

La scadenza di un anno si avvicina e 14 famiglie sono in ansia. Da quando sono state spostate dal...

Carmen Silva dell’associazione «Ci siamo anche noi». segue. le sorti delle famiglie che a breve dovranno lasciare gli alloggi provvisori

Carmen Silva dell’associazione «Ci siamo anche noi». segue. le sorti delle famiglie che a breve dovranno lasciare gli alloggi provvisori

La scadenza di un anno si avvicina e 14 famiglie sono in ansia. Da quando sono state spostate dal villaggio San Francesco che le ospitava per consentire i lavori di ristrutturazione, vivono in alloggi o residenze messi a disposizione, ma si sentono precari. "In ottobre, quando erano stati trasferiti - ha spiegato Carmen Silva dell’associazione "Ci siamo anche noi" che li segue - a queste famiglie era stato detto che avrebbero avuto ospitalità per un anno al massimo. Prima, però, sarebbe uscito il bando per assegnare gli alloggi popolari e loro avrebbero avuto la priorità. A febbraio, invece, il bando è stato ritirato e se n’è dovuto attendere un altro. Ora è uscita la graduatoria, ma gli alloggi non sono ancora stati assegnati e a queste famiglie viene detto che, a breve, dovranno lasciare il posto in cui vivono". Diverse, ma tutte piuttosto complicate le situazioni di ciascun nucleo. Un uomo pakistano, ad esempio, si trova a Pavia da solo con due figli, mentre il terzo con la moglie è in Pakistan dove la donna era tornata per partorirlo e ora non può rientrare perché non la famiglia non ha una casa.

E’ al quarto posto nella graduatoria per gli alloggi popolari e aspetta l’assegnazione, però, nel frattempo la moglie che ha problemi di salute, non ha il supporto del marito. Una mamma sola con una bambina, invece, è stata collocata in una struttura di Ca’ della Terra che non è ben servita da bus. La donna deve prendere tre mezzi per accompagnare la figlia all’asilo in via Dei Mille. Pur essendo laureata sarebbe anche disposta a fare le pulizie, a patto che l’orario di lavoro le consenta di occuparsi della bambina.

Anche un’altra donna che a luglio è rimasta vedova e ha due figli da crescere, vorrebbe diventare autonoma e non continuare ad essere aiutata dalla Caritas. Di fronte alle preoccupazioni delle famiglie, l’assessore ai servizi sociali Francesco Brendolise ha replicato: "Prima o poi sarà inevitabile che le persone ospitate escano e trovino la loro autonomia perché i centri di accoglienza e gli alloggi temporanei hanno senso e funzionano solo se restano davvero strumenti provvisori di supporto, non soluzioni permanenti". M.M.

© Riproduzione riservata