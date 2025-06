Problemi di manutenzione: sfiorano quota duecento gli alloggi popolari sfitti

Diversi alloggi sfitti, molte famiglie in graduatoria per ottenere un alloggio popolare e chi possiede un reddito mensile basso o medio che non riesce a trovare un appartamento sul mercato a Pavia. Di tutti questi problemi la commissione Politiche delle casa avrebbe voluto confrontarsi anche con Aler, ma all’invito inoltrato dalla presidente Milena D’Imperio per partecipare all’incontro di martedì sera, nessun dirigente si è presentato. "L’obiettivo – ha detto D’Imperio – è andare incontro ai più fragili". "L’assenza di un rappresentante di Aler non è giustificabile – ha aggiunto Dante Labate, consigliere di Fratelli d’Italia –. Che non siano venuti perché si tratta di un incontro politico, è una scusa senza senso". È toccato unicamente all’assessore alle Politiche abitative Francesco Brendolise (foto) tracciare lo scenario della situazione pavese per le proprietà comunali.

"Il Comune è proprietario di 88 fabbricati – ha detto l’assessore – con 820 alloggi Sap, le vecchie case popolari. Non possiede, invece, almeno per ora alloggi a canone moderato e ha 7 appartamenti Sat che vengono utilizzati per le emergenze temporanee. Questi ultimi sono stati stralciati e progressivamente ne verranno stralciati altri per una filiera di sistema". In questo momento per il distretto formato da 12 Comuni con una popolazione di 102mila abitanti è aperto un bando per 22 appartamenti del Comune di Pavia, 2 di Travacò e 6 di Aler. "Ad oggi degli 820 alloggi – ha aggiunto Brendolise – ne abbiamo assegnati 592, 181 sono sfitti per carenze manutentive, 7 sono sfitti per ristrutturazione e 39 sono liberi. Alcuni sono stati ristrutturati ma sono in condomini misti ed è intenzione dell’amministrazione trasformarli in alloggi Sas a canone moderato per chi ha redditi più alti, ma non può accedere al libero mercato. Un alloggio è occupato abusivamente e stiamo adottando tutte le procedure per la restituzione. Negli appartamenti Sap risultano residenti 1.134 persone. Prossimamente oltre ai 22 alloggi saranno consegnati altri 14 appartamenti che verranno assegnati. Aler, invece, ha un patrimonio di 2.028 immobili". L’amministrazione ha stanziato 800mila euro per la ristrutturazione degli appartamenti che si liberano. Allo studio da parte del Comune c’è un protocollo d’intesa con la guardia di finanza per verifiche a campione sulle dichiarazioni Isee degli inquilini. "Faremo controlli – ha annunciato Brendolise – e attraverso la variante al piano di governo del territorio intendiamo cercare di forzare il mercato per fare in modo che i privati possano costruire studentati da mettere a disposizione a costi sostenibili".M.M.