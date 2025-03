Vittorio Brumotti guida turistica d’eccezione: mostra le bellezze di Pavia, rigorosamente in bici

Pavia, 29 marzo 2025 – Ha inforcato la bicicletta in Borgo Ticino ed è partito con la sua telecamera per mostrare le bellezze della città. Guida d'eccezione per Pavia che questo pomeriggio è stata raccontata da Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial che spesso smaschera spacciatori impegnati a vendere stupefacenti.

Smessi i panni di chi denuncia i pessimi comportamenti, le opere incompiute e quello che non funziona, il campione che per dieci volte è entrato nel Guinness dei Primati grazie a notevoli imprese sportive, si è concentrato sulla bellezza. Il Borgo Ticino dove un tempo vivevano le lavandaie oggi ricordate simbolicamente da una statua che le rappresenta e poi il Duomo, San Michele in cui è stato incoronato Federico Barbarossa, il castello visconteo con i suoi giardini, ma anche le torri e i vicoli del centro sono stati protagonisti del video girato che farà il giro del mondo portando ovunque il patrimonio artistico di una città poco conosciuta dai turisti.

Per fare in modo che le riprese fossero accattivanti, l'assessora allo sport e al turismo del Comune di Pavia, Angela Gregorini, in mattinata ha lanciato un 'appello' per avere delle vibrazioni positive e far allontanare le nuvole e la pioggia. Operazione riuscita. Non solo il video non è stato girato sotto la pioggia, ma ha beneficiato persino di qualche raggio di sole. E domani Vittorio Brumotti sarà presente anche alla 'Corri Battaglia di Pavia' che partirà alle 9,30 dai giardini del castello visconteo e toccherà tutti i luoghi più significativi dello scontro che 500 anni fa è stato combattuto tra l'esercito francese guidato da Francesco I e le truppe imperiali di Carlo V fino alla cascina Repentita in cui fu tenuto prigioniero Francesco I e si dice sia nata la zuppa alla pavese.

Brumotti sarà al via con la sua immancabile bicicletta insieme all'assessora al turismo della Regione Lombardia Barbara Mazzali perché rientra tra gli eventi di 'Cuori Olimpici', mentre il sindaco Michele Lissia e l'assessora Gregorini andranno di corsa.