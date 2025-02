Battaglia di Pavia: migliaia di visitatori alla rievocazione storica. Le immagini più belle

Pavia – Un pubblico numeroso ha assistito nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, nel parco del Castello di Mirabello, alla rievocazione storica della Battaglia di Pavia: lo scontro, combattuto il 24 febbraio 1525 con la vittoria delle truppe imperiali di Carlo V sull'esercito francese del re Francesco I, cambiò le sorti del Vecchio Continente. Oltre 500 figuranti provenienti da tutta Europa hanno dato vita a un evento immersivo, tra accampamenti storici, duelli, scontri campali e dimostrazioni di artiglieria, con alabardieri, picchieri e fanteria pesante.

Un'immagine della rievocazione storica della Battaglia di Pavia del 1525

Sul campo sono stati schierati quattro cannoni scenici e una trentina di archibugieri, il cui fuoco, ovviamente a salve, ha reso la rievocazione ancora più coinvolgente. Il pubblico ha potuto assistere alle fasi della battaglia, scandite dalle avanzate delle truppe, dalle cariche e dagli scontri corpo a corpo. L'uso delle armi da fuoco, che nel 1525 segnarono una svolta nell'arte della guerra, ha dato un tocco di realismo alla rievocazione.

4 foto Oltre 500 figuranti hanno messo in scena la battaglia del 1525 che cambiò le sorti dell'Europa

Hanno assistito all'evento famiglie e bambini affascinati dalle fedeli ricostruzioni e dalla possibilità di scoprire da vicino la vita di un accampamento rinascimentale. Il viaggio nella storia, però, non finisce qui: fino a dicembre, il Castello Visconteo ospita una mostra dedicata alla battaglia. Inoltre, in città si terranno numerosi incontri culturali per celebrare i 500 anni di un momento cruciale per la storia d'Europa. La manifestazione di oggi è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia tramite Paviasviluppo per conto del Comitato Promotore e Alto Coordinamento del Cinquecentenario della Battaglia di Pavia composto da Comune di Pavia, Fondazione Monte di Lombardia, Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia e Università di Pavia.