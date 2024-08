Broni, ladro sorpreso a rubare le tende da sole dai proprietari di casa

Broni (Pavia), 16 agosto 2024 – Quando i proprietari di casa sono rientrati, hanno visto un uomo che stava smontando le tende da sole esterne all’abitazione. Non hanno fatto nulla, si sono nascosti e hanno chiamato i carabinieri che, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato un cittadino romeno di 49 anni ancora intento a cercare di portar via le tende. Così lo hanno arrestato per tentato furto in abitazione e dovrà essere processato per direttissima. L’episodio è accaduto mercoledì attorno alle 21 a Broni, in via Dante Alighieri. Sono invece riusciti ad entrare in una casa indipendente e a rubare i ladri che, nel corso della notte tra il 14 e il giorno di Ferragosto, hanno preso di mira una casa di via Alagna a Garlasco approfittando dell’assenza dei proprietari. Dopo aver forzato la porta a finestra del soggiorno, i ladri hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di monili. Hanno trovato piccoli gioielli e orecchini in oro che si sono portati via. Indagano i carabinieri d Garlasco.