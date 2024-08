San Damiano al Colle, furto in ditta di materiale edile: individuato il responsabile

San Damiano al Colle (Pavia), 13 agosto 2024 - Furto nel deposito di materiale edile, individuato dai carabinieri il presunto responsabile. Il colpo era stato messo a segno lo scorso giugno, di notte, a San Damiano al Colle, ai danni di una ditta edile.

I militari della Stazione di Montù Beccaria, della Compagnia di Stradella, avviate le indagini dopo la denuncia del furto, arrivati al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo, italiano, già pregiudicato, per il reato di furto.

Il risultato delle indagini è stato reso noto con comunicato stampa diramato oggi, martedì 13 agosto, nell'ambito di una serie di attività della stessa Stazione dei carabinieri di Montù Beccaria. Nel furto notturno, il responsabile ora non più ignoto almeno in base alle accuse, si era introdotto nel deposito della ditta a San Damiano al Colle e aveva portato via materiale edile per un valore di circa 4mila euro.

Le denuncia del furto da parte del titolare delle ditta derubata aveva portato i militari della Compagnia di Stradella a effettuare il sopralluogo sulla scena del crimine e avviare indagini con gli accertamenti grazie ai quali sono riusciti a risalire al presunto responsabile, risultato tutt'altro che scontato quando i malviventi non vengono colti in flagranza.