Minacciano con la pistola il direttore delle Poste e rubano 40mila euro: un rapinatore arrestato, caccia al complice

Castello d'Agogna (Pavia), 13 agosto 2024 - Rapina a mano armata all'ufficio postale, arrestato uno dei due presunti responsabili. Erano circa le 8 di oggi, martedì 13 agosto quando due uomini, uno armato di pistola, hanno sorpreso alle spalle il direttore delle Poste che stava entrando al lavoro, nella sede di via Guglielmo Marconi a Castello d'Agogna.

Con la pistola puntata, la vittima non ha potuto far altro che assecondare i rapinatori, che lo hanno quindi costretto ad aprire la cassaforte, fuggendo con un sacco pieno di contanti, circa 40mila euro in banconote di vario taglio.

I due rapinatori sono quindi fuggiti a bordo di un'auto, con targa occultata. "Le indagini, avviate nell'immediatezza dai carabinieri della Sezione Operativa di Vigevano - spiega la nota dell'Arma - giunti sul posto non appena ricevuta la segnalazione, hanno permesso, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, di ricostruire l'esatta dinamica dell'evento, di risalire alle caratteristiche fisiche di uno dei due autori del reato e dell'autovettura con la quale i rapinatori si allontanavo".

Uno dei due rapinatori è stato peraltro riconosciuto dai carabinieri, volto noto per precedenti reati, che lo hanno quindi rintracciato nella sua abitazione, sorprendendolo con ancora indossati gli stessi vestiti che aveva nelle immagini della rapina. L'uomo, 64enne di Vigevano, pluripregiudicato, è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito negli uffici della Compagnia carabinieri di Vigevano, portato in carcere a Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della convalida.

È stato trovato in possesso di circa mille euro in contanti e delle chiavi dell'auto usata per la rapina, poi trovata parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione. "Nel frattempo continuano le operazioni di ricerca e di identificazione per rintracciare il secondo fuggitivo" conclude la nota dell'Arma.