Borgo Priolo, truffatori smascherati dall’anziana vittima che chiama i carabinieri: 2 denunciati

Borgo Priolo (Pavia), 18 marzo 2025 - Non solo il raggiro è fallito, ma i due impostori sono stati anche identificati e denunciati dai carabinieri per "truffa aggravata in concorso in danno di persona anziana".

I militari della Stazione di Montalto Pavese e della Compagnia di Stradella, al termine degli accertamenti, hanno fatto scattare i deferimenti, in stato di libertà, nei confronti di S.G., 21 anni, e P.M., 23 anni, entrambi residenti in provincia di Napoli. Nei giorni scorsi, una donna di 89 anni di Borgo Priolo aveva ricevuto la telefonata dei truffatori che si sono spacciati per maresciallo dei carabinieri e avvocato, informandola del grave incidente stradale che aveva causato la figlia della donna e dei soldi, o anche oro, che andavano consegnati subito per cercare di farle evitare gravi accuse e il carcere. Una delle modalità di truffa più diffuse negli ultimi tempi.

Ma la vittima non era da sola in casa al momento della telefonata ed è scattata l'immediata segnalazione al 112: una pattuglia dei carabinieri è stata mandata subito nell'abitazione della vittima, dove nel frattempo si erano già presentati i due giovani per il ritiro di soldi e gioielli in oro, ma sono stati bloccati e identificati. La tempestiva chiamata ha consentito così ai militari di impedire che la truffa si potesse consumare e all'anziana non sono stati portati via né i soldi né gli ori di famiglia.