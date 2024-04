Bereguardo, furto al bar-tabaccheria in via Castello: rubate stecche di sigarette

Bereguardo (Pavia), 16 aprile 2024 - Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso i tre ladri, ma risultati irriconoscibili perché incappucciati, vestiti di nero e anche con i guanti: i tre si sono mossi a piedi, forse attesi da un complice in auto rimasto però fuori dal raggio d'azione delle telecamere.

Nella notte tra lunedì e martedì 16 aprile hanno derubato il bar-tabaccheria in via Castello a Bereguardo. Il furto messo a segno nella notte è stato scoperto alle 5 ed è stato ricostruito a posteriori grazie ai filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, acquisiti dai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini sull'accaduto.

I malviventi hanno scavalcato la recinzione e forzato la porta di un ingresso posteriore. Contanti non ce n’erano e quindi i ladri hanno portato via stecche di sigarette, pare una decina circa, ma il bottino è ancora in fase d'inventario, per un valore dunque da quantificare.

Un'azione rapida, messa a segno forse dopo un sopralluogo con la luce del sole per studiare i possibili punti di accesso all'obiettivo prescelto, che pare l'opera di una banda specializzata in simili colpi notturni.