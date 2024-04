Saronno, maxi furto in un’azienda di componenti industriali: bottino di 150mila euro

Saronno (Varese) – A mettere a segno il colpo a Saronno, a danno di un’azienda che produce componenti e utensili per macchine industriali, è stata una banda di specialisti: gli autori del maxifurto compiuto nella notte tra venerdì e sabato erano ben organizzati e sapevano dove mettere le mani.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Saronno, che sul posto hanno raccolto tutti gli elementi utili per l’attività investigativa, saranno acquisite anche le immagini delle telecamere in funzione nella zona. Secondo quanto ricostruito, i malviventi sono entrati nella sede dell’azienda intorno alle 4 forzando una finestra, quindi hanno raggiunto il magazzino razziando il materiale che a loro interessava, componenti e utensili per un valore di oltre 150mila euro. Hanno agito velocemente mentre nel frattempo era scattato l’allarme e proprio il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha impedito alla banda di fuggire con tutto il materiale di cui si erano impossessati, in parte caricato sui veicoli che avevano a disposizione, in parte lasciato in un ufficio. Non è da escludere che all’esterno ci fosse un palo che ha permesso ai ladri di darsi alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri.

Al momento i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce, da chiarire se ci sia un legame con l’allarme scattato alcune ore prima del colpo, all’1,30 in un’azienda vicina a quella dove è stato compiuto il furto. È stato effettuato un sopralluogo ma non sono risultati segni di effrazione, danni o furti. Poche ore dopo, invece, i ladri sono andati a segno nell’azienda che produce componenti e utensili per vari comparti industriali.