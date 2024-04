Ladri fanno irruzione col buio nell’azienda agricola. Sparisce trattore Lamborghini parcheggiato all’aperto

Ladri di notte in un’azienda agricola, in via Cozzo a Valle Lomellina. Hanno rubato un trattore Lamborghini di colore bianco, senza dover commettere anche effrazione perché era lasciato parcheggiato all’aperto, in un’area della tenuta di Cascina Bordignana. Il furto è stato poi denunciato, nel pomeriggio del giorno successivo, ai carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato indagini sull’accaduto. Già all’inizio del mese, nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 aprile, in un’altra zona della provincia, non in Lomellina ma in Oltrepò, a Barbianello, in località San Re, un’altra azienda agricola era stata derubata, in quel caso di due trattori Holland. Episodi criminali che ciclicamente si ripresentano nelle stagioni di maggiore attività agricola nelle campagne, con danni notevoli per le aziende vittime dei furti. S.Z.