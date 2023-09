Gran Premio di Monza, Ferrari in pole e anche le star fanno il tifo al paddock

Monza, 3 settemnbre 2023 – È esploso l’entusiasmo di Monza per la Ferrari tornata in pole position con Carlos Sainz, e apparsa veloce e convincente anche con Charles Leclerc, terzo ma solo per questione di millesimi dietro a Max Verstappen.

Un’impresa delle due monoposto rosse nella gara di casa del 94° Gran premio d’Italia trascinata dal supporto straordinario dei migliaia di tifosi in tribuna, cresciuto ad ogni passaggio dei ferraristi nel corso delle tre sessioni di qualifica quando, un giro veloce dopo l’altro, è apparsa sempre più concreta la possibilità di stare davanti alle Red Bull.

E così è stato, con una Q3 scandita da un boato dopo l’altro sulle tribune, fino all’esultanza senza freni quando Sainz all’ultimo giro ha cacciato al secondo posto per soli 13 millesimi il campione del mondo olandese e dominatore del campionato. Un sabato di festa prima della gara di oggi che preannuncia 53 giri di passione per il popolo della Rossa che affolla da giovedì l’autodromo in un’edizione del Gran premio che, secondo le stime della vigilia, arriverà a contare le 300mila presenze complessive. Non resta che attendere il semaforo verde, un momento che sarà introdotto dal tradizionale spettacolo del sorvolo delle Frecce Tricolori sullo schieramento di partenza e l’inno di Mameli cantato da il Volo.

Il paddock

Intanto nella giornata di ieri anche il paddock ha iniziato ad animarsi con le passerelle di ospiti e vip tra attori, personaggi della musica e dello sport. Il più atteso dell’edizione 2023 del Gp d’Italia resta Brad Pitt, la troupe degli Apple Studios ha proseguito per il terzo giorno le riprese del film sulla Formula Uno ma ancora si rincorrono le voci su quando e se arriverà a Monza anche la superstar di Hollywood. Così ieri a prendersi la scena del paddock è stato Damiano David, il frontman dei Maneskin che ha catturato l’attenzione di tutti: "Il paddock e l’ambiente della Formula 1 in effetti è molto simile al nostro – ha commentato Damiano – È la prima volta che entro in un paddock, mi piace la Formula 1 ma non l’ho mai seguita dal vivo. Ho avuto occasioni a Rio e in Texas, ma suonavamo e mi è stato impossibile andare in circuito".

E poi il pronostico della rockstar che pende sul rosso: "Ieri Sainz è andato forte. Spero che la Ferrari abbia qualche chance”. Ospiti ieri sono stati anche Karl Urban, tra gli interpreti della celebra saga “Il Signore degli Anelli“, il cantante Fabio Rovazzi, mentre tra i volti della tv è passato da Monza anche Gerry Scotti. Molti anche i campioni dello sport, tra cui le due campionesse olimpiche come Sofia Goggia e Arianna Fontana, il calciatore attaccante rossonero Oliver Giroud, oltre a Gerry Cardinale, il proprietario del Milan, giunto in autodromo a Monza nel pomeriggio ospite di Alpine, scuderia francese di cui il suo fondo Redbird detiene il 24% della proprietà. Già da venerdì c’è in autodromo la star del basket Danilo Gallinari, dei Washington Wizards, mentre ieri c’era a seguire le qualifiche dal paddock anche un campione di casa, il capitano del Vero Volley Thomas Beretta: "Sono stato fortunato a poter entrare e poter vedere da vicino la Formula Uno, sto passando una grande giornata e da monzese sono davvero contento. Per domenica non faccio pronostici, mi auguro solo che sia una bella gara".

Oggi è la giornata principale con attesi molti ospiti, come l’influencer e comico Khaby Lame già annunciato presente, ma è anche il momento delle visite istituzionali e delle autorità. Tra queste è annunciata un’ampia rappresentanza del governo, tra cui la stessa premier Giorgia Meloni, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso.